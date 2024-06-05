Цікаво, що тренд підхопили навіть великі українські компанії. Якщо хочете посміятися від душі та отримати порцію позитиву – читайте матеріал від Розваги 24.
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У мережі активно набирає популярності тренд, коли люди використовують на позначення чогось не нове слово, а замінюють його старим поняттям. Виглядає надзвичайно кумедно, адже повертає нас у минуле.
Цікаво, що тренд підхопили навіть великі українські компанії. Якщо хочете посміятися від душі та отримати порцію позитиву – читайте матеріал від Розваги 24.
Дивіться також "А голову ти вдома не забув": добірка смішних анекдотів та мемів про школу