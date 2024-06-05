Цікаво, що тренд підхопили навіть великі українські компанії. Якщо хочете посміятися від душі та отримати порцію позитиву – читайте матеріал від Розваги 24.

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