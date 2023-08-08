В этот раз новую иллюзию распространила звезда тектока Миа Йиллин, у которой более 450 тысяч подписчиков.

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По ее словам, картинка дает представление о вашей личности, показывая, любите ли вы "плыть по течению" или предпочитаете все контролировать.



Сеть захватила новая оптическая иллюзия / Скриншот с видео

Как толковать увиденное

Если вы видите на картинке пантеру, то вы "врожденный лидер", любящий "держать все под контролем, будучи ответственным".

В трудные времена люди часто обращаются к вам за советом, потому что знают, что всегда могут положиться на вас, чтобы все исправить. Однако вам следует опасаться людей, пытающихся воспользоваться вами,

– говорит Миа Йиллин.

Если вы увидели контур женского лица, значит вы "очень терпеливый человек", который "смиряется с трудностями и испытаниями и любит плыть по течению".

"Это не значит, что вы бездельник, но вам нравится быть значимым человеком, идя на компромисс и слушая то, что говорят другие. При этом вы тоже очень честны", – добавила она.

Как работают оптические иллюзии

Оптические иллюзии возникают из-за того, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует входящую визуальную информацию. Наши глаза воспринимают свет, отражающийся от объектов, и передают эту информацию в мозг. Но мозг интерпретирует эту информацию в зависимости от контекста, ожиданий и опыта.