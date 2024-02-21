Пробили дно: российские силовики перепутали американского комика с Навальным – курьезное фото

В некоторых российских городах продолжаются акции памяти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер 16 февраля. На одной из акций жительницу Бурнаула хотели задержать за футболку с изображением американского комика Стива Карелла.

Все из-за того, что российские силовики перепутали изображение Стива Карелла с российским оппозиционером.

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На футболке американский актер был изображен в образе одного из персонажей культового комедийного сериала Офис, под портретом которого была надпись "I'm dead inside" (Я мертв внутри).



В России силовики перепутали американского комика с Навальным / Фото из телеграм-канала "Сибирь.Реалии"

Но российские силовики решили, что на самом деле на футболке женщины изображен Навальный, в связи с чем ее и попытались задержать.

Что известно о смерти Навального