Все из-за того, что российские силовики перепутали изображение Стива Карелла с российским оппозиционером.
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На футболке американский актер был изображен в образе одного из персонажей культового комедийного сериала Офис, под портретом которого была надпись "I'm dead inside" (Я мертв внутри).
В России силовики перепутали американского комика с Навальным / Фото из телеграм-канала "Сибирь.Реалии"
Но российские силовики решили, что на самом деле на футболке женщины изображен Навальный, в связи с чем ее и попытались задержать.
Что известно о смерти Навального
- В декабре 2023 года Алексея Навального, который считается российским оппозиционером, переместили в колонию №3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
- 16 февраля 2024 года появилось сообщение от Федеральной службы исполнения наказаний России о кончине Навального в этой же колонии. В ответ на это, Юлия Навальная, его жена, на Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости привлечения к ответственности Владимира Путина и его окружения за их действия.
- К концу 17 февраля, во время мемориальных акций в 31 городе России в честь Навального, было задержано более 340 человек, некоторые из них получили административные аресты на срок до 15 суток.