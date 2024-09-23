Загрузили картошкой: в Польше эпично испытали новый спорткар BMW за 100 000 евро

В Польше сняли короткий ролик, в котором решили испытать новенький BMW M3 Touring. Спортивный универсал использовали для перевозки картофеля.

Соответствующее видео обнародовали на инстаграм-странице supercar.fails.

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Как испытали BMW M3 Touring

Новый BMW M3 Touring испытали интересным способом. Спортивный универсал использовали для перевозки картофеля. Для этого багажник BMW M3 Touring устелили клеенкой, сложили кресла второго ряда и загрузили в авто сетки с картошкой под самый потолок.

Справка. Объем его багажника составляет 500 литров в обычном состоянии и 1510 литров – со сложенными задними креслами.

Таким образом решили продемонстрировать практичность автомобиля, ведь универсал BMW M3 Touring остается просторным и приспособленным для повседневного использования – это семейный спорткар.

Как испытали новенький BMW M3 Touring: смотрите видео

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