Полиция в Перу изъяла 1,3 тонны акульих плавников: для чего они используются

Правоохранители в Перу изъяли 1,3 тонны акульих плавников, которые якобы предназначались для приготовления супов. Однако компания-дистрибьютор не имела достаточных документов, подтверждающих их происхождение.

По информации Need To Know, плавники также должны были использоваться как "смесь для афродизиаков".

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Следователи нашли плавники на складе в перуанском городе Тумбес, неподалеку от границы с Эквадором.

Мы изъяли 1,29 тонны сушеных акульих плавников разных видов. Компанию Pacific Products Fishing and Foods S.A. обвинили в том, что она не предоставила документов, подтверждающих ее законное происхождение,

– сказали в перуанском таможенном агентстве SUNAT.

Таможенники считают, что груз предназначался для нелегального экспорта в Азию.

Почему эта ситуация возмутительна

Как известно, акульи плавники высоко ценятся на международных рынках, в частности в Азии, что привело к незаконному вылову рыбы, который серьезно влияет на морское биоразнообразие.

По народным поверьям, суп из акульих плавников задерживает старение, улучшает аппетит, помогает памяти и стимулирует сексуальное желание.

Справка. Акулы-реквием (Carcharhinidae) и акулы-молоты (Sphynidae) – самые распространенные виды, которые используются в супе из акульих плавников.