За інформацією Need To Know, плавники також мали використовуватися як "суміш для афродизіаків".

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Слідчі знайшли плавники на складі в перуанському місті Тумбес, неподалік від кордону з Еквадором.

Ми вилучили 1,29 тонни сушених акулячих плавників різних видів. Компанію Pacific Products Fishing and Foods S.A. звинуватили у тому, що вона не надала документів, що підтверджують її законне походження,

– сказали у перуанському митному агентстві SUNAT.

Митники вважають, що вантаж призначався для нелегального експорту до Азії.

Чому ця ситуація обурлива

Як відомо, акулячі плавники високо цінуються на міжнародних ринках, зокрема в Азії, що призвело до незаконного вилову риби, який серйозно впливає на морське біорізноманіття.

За народними повір'ями, суп з акулячих плавників затримує старіння, покращує апетит, допомагає пам'яті та стимулює сексуальне бажання.

Довідка. Акули-реквієм (Carcharhinidae) та акули-молоти (Sphynidae) – найпоширеніші види, які використовуються в супі з акулячих плавців.