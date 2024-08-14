Мужчина отдал на пожертвования конфеты с "сюрпризом" внутри: что там было

Благотворительная организация для бездомных в Окленде (Новая Зеландия) получила в качестве пожертвования необычные конфеты. Пакет с конфетами отдал один из местных жителей.

Впоследствии выяснилось, что внутри был метамфетамин.

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Доза наркотиков была бешеной

Новозеландский фонд борьбы с наркоманией сообщил, что количество метамфетамина в конфетах более чем в 300 раз превышает обычную дозу и потенциально может привести к летальному исходу. Внешне конфеты ничем не отличались от обычных сладостей. Однако внутри это были сплошные комочки метамфетамина, завернутые в обертки конфет.



Конфеты с "сюрпризом" / Фото Ella Millward

По сообщению новозеландских чиновников, 8 семей, в том числе по меньшей мере один ребенок, пробовали эти конфеты, но из-за "отвратительного" вкуса выбросили их на помойку. Трех пострадавших пришлось госпитализировать.

Сказать, что мы опустошены – это ничего не сказать,

– заявил миссионер Хелен Робинсон.

Было ли это случайностью

Представитель фонда борьбы с наркотиками Бен Биркс Анг объяснил, что маскировка наркотиков под продовольственные товары является распространенным методом трансграничной контрабанды. По его словам, один такой "леденец" стоит на "черном рынке" около 1000 новозеландских долларов (около 24,4 тысячи гривен). Скорее всего, это пожертвование было случайностью, а не целенаправленной провокацией.