Згодом з'ясувалося, що всередині був метамфетамін.

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Доза наркотиків була шаленою

Новозеландський фонд боротьби з наркоманією повідомив, що кількість метамфетаміну в цукерках більш ніж у 300 разів перевищує звичайну дозу й потенційно може призвести до летальних наслідків. Ззовні цукерки нічим не відрізнялися від звичайних солодощів. Однак всередині це були суцільні грудочки метамфетаміну, загорнуті в обгортки цукерок.



Цукерки із "сюрпризом" / Фото Ella Millward

За повідомленням новозеландських чиновників, 8 сімей, у тому числі щонайменше одна дитина, пробували ці цукерки, але через "огидний" смак викинули їх на смітник. Трьох постраждалих довелось госпіталізувати.

Сказати, що ми спустошені – це нічого не сказати,

– заявив місіонер Хелен Робінсон.

Чи було це випадковістю

Речник фонду боротьби з наркотиками Бен Біркс Анг пояснив, що маскування наркотиків під продовольчі товари є поширеним методом транскордонної контрабанди. За його словами, один такий "льодяник" коштує на "чорному ринку" близько 1000 новозеландських доларів (близько 24,4 тисячі гривень). Швидше за все, ця пожертва була випадковістю, а не цілеспрямованою провокацією.