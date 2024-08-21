Дерево зубной боли: где расположена достопримечательность и что о ней известно

Зубная боль знакома едва ли не каждому человеку на планете. Поэтому совсем неудивительно, что в непальской столице Катманду появилась своеобразная святыня богини Вайша Дев.

Эта богиня, как считают, является покровительницей зубной боли.

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Что известно о памятнике

Дерево зубной боли является одной из самых необычных туристических достопримечательностей в непальской столице. Оно расположено на узкой улочке в Катманду, между Тамелем и площадью Катманду Дурбар.

Говорят, что святыня Вайша Дев является пнем, отрезанным от мифического дерева, известного как Бангемудха, но почти невозможно сказать, что это вообще дерево, поскольку оно полностью покрыто непальскими рупиями, прибитыми к нему.

Точно неизвестно, но некоторые источники утверждают, дерево перекликается с королевством Личчхави, существовавшим в долине Катманду примерно от 400 до 750 года н.э.

Как "пользоваться" деревом

Несмотря на то, что современная стоматология практикуется в Катманду уже несколько десятилетий, люди, по-прежнему, приходят к дереву зубной боли, чтобы прибить монеты, надеясь, что богиня избавит их от проблем с зубами.

Легенда говорит, что в глубине главного отверстия этого священного дерева есть крошечный вырезанный из золота идол, но прибитые монеты, которые выстилают внутреннюю часть отверстия, не позволяют заглянуть внутрь.