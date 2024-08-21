Однако даже после двух часов ожидания пончики так никто и не забрал.
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Бекка надеялась, что найдется настоящий владелец десерта, но тщетно, поэтому угостилась сама, даже не осознавая, что делает ошибку.
Не понимая, что делать с пончиками, женщина отправила сообщение подруге и спросила: "С точки зрения морали, можно ли мне забрать их себе?". Та отписала, что да.
Кому на самом деле принадлежали пончики
Позже в тот же день Барноски нашла записку от своего соседа, в которой мужчина спрашивал о пропавших пончиках. Как выяснилось, вкусности ему прислали как неожиданный подарок.
Бекка немедленно отправила соседу сообщение, извинившись и объяснив, что произошло. Мужчина даже не обиделся и отказался от возмещения убытков, но автор видео оставила ему сертификат в местный ресторан.
Женщина нашла пончики под дверью / Фото с тиктока @beccabarnoski
Реакция соцсетей
Пользователи сети оставили под этим видео множество комментариев:
- "Ты лучше меня. Я бы не признался";
- "Я также съел бы пончики через 2 часа";
- "Сертификат в ресторан стоит больше, чем пончики".