Однако даже после двух часов ожидания пончики так никто и не забрал.

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Бекка надеялась, что найдется настоящий владелец десерта, но тщетно, поэтому угостилась сама, даже не осознавая, что делает ошибку.

Не понимая, что делать с пончиками, женщина отправила сообщение подруге и спросила: "С точки зрения морали, можно ли мне забрать их себе?". Та отписала, что да.

Кому на самом деле принадлежали пончики

Позже в тот же день Барноски нашла записку от своего соседа, в которой мужчина спрашивал о пропавших пончиках. Как выяснилось, вкусности ему прислали как неожиданный подарок.

Бекка немедленно отправила соседу сообщение, извинившись и объяснив, что произошло. Мужчина даже не обиделся и отказался от возмещения убытков, но автор видео оставила ему сертификат в местный ресторан.



Женщина нашла пончики под дверью / Фото с тиктока @beccabarnoski

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