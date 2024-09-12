Рай для интровертов: в Лондоне создали персональные спортзалы-контейнеры

В Британии решили удовлетворить желание людей заниматься спортом в одиночку, а потому создали специальные спортзалы-контейнеры. В них люди могут делать упражнения в одиночестве.

Сеть специальных контейнеров называется PT Pods.

Смотрите также Как в фильмах ужасов: как выглядит заброшенный парк развлечений, что отпугивает туристов

Эти контейнеры расположены в разных районах города, и являются уменьшенной версией спортзала со всем необходимым оборудованием и технологиями.

Как это работает

Для того, чтобы пользоваться PT Pods, нужно загрузить приложение. В нем человек может забронировать ближайший к себе мини-спортзал и даже воспользоваться услугами персонального тренера. Цена такого удовольствия стартует от 20 долларов в час.

Пользователи PT Pods отмечают, что изобретение является полезным в частности для тех людей, которые хотят поддерживать форму, однако стесняются заниматься в спортзалах с большим количеством посетителей.

Как выглядят контейнеры: смотрите видео

Справка. Британцы в целом любят заниматься спортом. В последнее, кроме традиционного футбола, регби, крикета, тенниса и других видов спорта, возросла популярность фитнеса, езды на велосипеде и активного отдыха на природе. Британское правительство также поддерживает спортивные инициативы, чтобы поощрить население к здоровому образу жизни.