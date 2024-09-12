Мережа спеціальних контейнерів має назву PT Pods.

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Ці контейнери розташовані у різних районах міста, і є зменшеною версією спортзалу з усім необхідним обладнанням і технологіями.

Як це працює

Для того, щоб користуватися PT Pods, потрібно завантажити додаток. У ньому людина може забронювати найближчий до себе міні-спортзал і навіть скористатися послугами персонального тренера. Ціна такого задоволення стартує від 20 доларів на годину.

Користувачі PT Pods зазначають, що винахід є корисним зокрема для тих людей, які хочуть підтримувати форму, однак соромляться займатися у спортзалах з великою кількістю відвідувачів.

Який вигляд мають контейнери: дивіться відео

Довідка. Британці загалом люблять займатися спортом. Останнім, крім традиційного футболу, регбі, крикету, тенісу та інших видів спорту, зросла популярність фітнесу, їзди на велосипеді та активного відпочинку на природі.Британський уряд також підтримує спортивні ініціативи, щоб заохотити населення до здорового способу життя.