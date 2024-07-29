В Лас-Вегасе устроили впечатляющее шоу с самым большим человекоподобным роботом в мире

В Лас-Вегасе посетители нового зала Madison Square Garden Entertainment в The Sphere увидят впечатляющее действо. Теперь гостей будет встречать не человек, а самый гуманоидный робот в мире.

Ее зовут Aura и она будет служить гидом для всех посетителей.

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Какова цель работы

Роль Aura в Sphere знаменует собой действительно инновационное применение роботов, предоставляя гостям со всего мира возможность перейти в будущее развлечений и взаимодействовать в пределах новых технологических границ.

Наше видение по каждому аспекту Sphere заключается в том, чтобы изменить то, как люди переживают живые события, и с Aura мы расширяем границы того, как робототехника может быть использована для улучшения путешествия наших гостей залом,

– рассказали организаторы.

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The Sphere – это уникальный и амбициозный архитектурный проект, который привлекает внимание своей инновационностью и масштабностью. Расположенный в Лас-Вегасе, этот объект стал символом современных технологий и новых возможностей для развлечений и медиа.