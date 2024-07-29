В Лас-Вегасе устроили впечатляющее шоу с самым большим человекоподобным роботом в мире
Источник:New York Post
В Лас-Вегасе посетители нового зала Madison Square Garden Entertainment в The Sphere увидят впечатляющее действо. Теперь гостей будет встречать не человек, а самый гуманоидный робот в мире.
Ее зовут Aura и она будет служить гидом для всех посетителей.
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Какова цель работы
Роль Aura в Sphere знаменует собой действительно инновационное применение роботов, предоставляя гостям со всего мира возможность перейти в будущее развлечений и взаимодействовать в пределах новых технологических границ.
Наше видение по каждому аспекту Sphere заключается в том, чтобы изменить то, как люди переживают живые события, и с Aura мы расширяем границы того, как робототехника может быть использована для улучшения путешествия наших гостей залом,
– рассказали организаторы.
В Лас-Вегасе устроили впечатляющее шоу: смотрите видео