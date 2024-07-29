Її звати Aura і вона слугуватиме гідом для всіх відвідувачів.

Дивіться також Не сподобалося обслуговування: у Росії "герой СВО" спробував підпалити кафе з людьми

Яка мета робота

Роль Aura в Sphere знаменує собою справді інноваційне застосування роботів, надаючи гостям з усього світу можливість перейти в майбутнє розваг і взаємодіяти в межах нових технологічних кордонів.

Наше бачення щодо кожного аспекту Sphere полягає в тому, щоб змінити те, як люди переживають живі події, і з Aura ми розширюємо межі того, як робототехніка може бути використана для покращення подорожі наших гостей залом,

– розповіли організатори.

У Лас-Вегасі влаштували вражаюче шоу: дивіться відео

Довідка. The Sphere – це унікальний і амбітний архітектурний проект, який привертає увагу своєю інноваційністю та масштабністю. Розташований у Лас-Вегасі, цей об'єкт став символом сучасних технологій та нових можливостей для розваг і медіа.