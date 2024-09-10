Суд в провинции Чжэцзян постановил, что компания несет 20-процентную ответственность за смерть мужчины, который был идентифицирован как А'бао.

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От чего умер мужчина

Как говорят врачи, мужчина умер в результате полиорганной недостаточности из-за пневмококковой инфекции, которая часто связана с ослабленной иммунной системой. Этот инцидент вызвал широкое возмущение в Китае и дискуссию о том, как в стране относятся к рабочим.

В феврале 2023 года А'бао подписал контракт на работу маляра в одной из компаний. Впоследствии его направили на проект в городе Чжоушань в провинции Чжэцзян, что на востоке Китая. Там А'бао работал ежедневно в течение 104 дней с февраля по май 2023 года после подписания контракта, имея только один выходной день – 6 апреля.

25 мая он взял больничный из-за плохого самочувствия и провел этот день, отдыхая в своем общежитии. 28 мая состояние А'бао резко ухудшилось. Коллеги отвезли его в больницу, где ему диагностировали легочную инфекцию и дыхательную недостаточность. Он умер 1 июня.

Семья мужчины подала иск в суд

Семья погибшего подала иск о компенсации, обвиняя работодателя в халатности. В ответ компания утверждала, что рабочая нагрузка А'бао была управляемой и что любая сверхурочная работа была добровольной. Они также утверждали, что его смерть стала следствием предыдущих проблем со здоровьем и отсутствия своевременного медицинского вмешательства, что ухудшило его состояние.

В конце концов, суд присудил семье А'бао 400 000 юаней (56 000 долларов) компенсации за нарушение компанией трудового законодательства.

Справка. Китайское трудовое законодательство предусматривает максимум 8 рабочих часов в день и в среднем 44 часа в неделю.