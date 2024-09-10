Суд у провінції Чжецзян постановив, що компанія несе 20-відсоткову відповідальність за смерть чоловіка, який був ідентифікований як А'бао.

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Від чого помер чоловік

Як кажуть лікарі, чоловік помер внаслідок поліорганної недостатності через пневмококову інфекцію, яка часто пов'язана з ослабленою імунною системою. Цей інцидент спричинив широке обурення в Китаї і дискусію про те, як в країні ставляться до робітників.

У лютому 2023 року А'бао підписав контракт на роботу маляра в одній з компаній. Згодом його направили на проєкт у місті Чжоушань у провінції Чжецзян, що на сході Китаю. Там А'бао працював щодня протягом 104 днів від лютого до травня 2023 року після підписання контракту, маючи лише один вихідний день – 6 квітня.

25 травня він взяв лікарняний через погане самопочуття і провів цей день, відпочиваючи у своєму гуртожитку. 28 травня стан А'бао різко погіршився. Колеги відвезли його до лікарні, де йому діагностували легеневу інфекцію та дихальну недостатність. Він помер 1 червня.

Сім'я чоловіка подала позов до суду

Сім'я загиблого подала позов про компенсацію, звинувачуючи роботодавця в недбалості. У відповідь компанія стверджувала, що робоче навантаження А'бао було керованим і що будь-яка понаднормова робота була добровільною. Вони також стверджували, що його смерть стала наслідком попередніх проблем зі здоров'ям і відсутності своєчасного медичного втручання, що погіршило його стан.

Зрештою, суд присудив родині А'бао 400 000 юанів (56 000 доларів) компенсації за порушення компанією трудового законодавства.

Довідка. Китайське трудове законодавство передбачає максимум 8 робочих годин на день і в середньому 44 години на тиждень.