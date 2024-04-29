В Киеве более сотни человек приняли участие в игре навбитки. Это традиционная украинская пасхальная игра, в которой участники стучатся пасхальными яйцами.

Действо состоялось 27 апреля, а организаторами мероприятия стала украинская сеть супермаркетов совместно с партнерами, передают Развлечения 24.

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Несмотря на палящее солнце, мероприятие объединило немало киевлян. Туда же пришли и представители "Книги рекордов Украины", чтобы зафиксировать новый рекорд.

Известно, что для удачного проведения мероприятия было сварено более 5 сотен пасхальных яиц в традиционных для Украины красных цветах. Победители битвы получили сертификаты на 5000 и 3000 гривен, а также подарки.

Отметим, что 25 апреля в прокат выпустили семейную комедию "Крашанка", в которой подчеркнута важность семьи и таких праздников как Пасха.

Установку рекорда посетил исполнитель одной из главных ролей – актер театра и кино Владимир Гладкий. Он отметил, что сегодня очень важно объединяться вокруг наших символов, ведь в единстве – наша сила.

В настоящее время очень важно ценить свое, особенно традиции и культуру. Дома, города, села – все это мы отстроим. Если потеряем нашу культуру, потеряем и нацию. Поэтому важно помнить настоящие украинские традиции, и хорошо, что все больше и больше людей к этому приобщаются!

– рассказал Владимир Гладкий.

Организаторы добавляют, что каждое такое мероприятие возможно благодаря Вооруженным Силам Украины. И призывают всех украинцев в эти праздничные дни помнить об этом и помогать нашей армии.

В Киеве установили национальный рекорд по битве пасхальных яиц / Фото 24 Канал (Валентина Полищук)

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