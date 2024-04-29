Дійство відбулося 27 квітня, а організаторами заходу стала українська мережа супермаркетів спільно з партнерами, передають Розваги 24.

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Попри палюче сонце, захід об'єднав чимало киян. Туди ж завітали і представники "Книги рекордів України", аби зафіксувати новий рекорд.

Відомо, що для вдалого проведення заходу було зварено понад 5 сотень крашанок в традиційних для України червоних кольорах.

Переможці битви отримали сертифікати на 5000 та 3000 гривень, а також подарунки від партнерів заходу.

Зауважимо, що 25 квітня у прокат випустили українську сімейну комедію "Крашанка", у якій підкреслено важливість родини й таких свят як Великдень. Встановлення рекорду відвідав виконавець однієї з головних ролей – актор театру й кіно Володимир Гладкий. Він зазначив, що сьогодні надзвичайно важливо об'єднуватися довкола наших символів, адже в єдності – наша сила.

У наш час дуже важливо цінувати своє, особливо традиції і культуру. Будинки, міста, села – все це ми відбудуємо. Якщо втратимо нашу культуру, втратимо і націю. Тому важливо пам'ятати справжні українські традиції, і добре, що все більше і більше людей до цього долучаються!

– розповів Володимир Гладкий.

Організатори додають, що кожен такий захід можливий завдяки Збройним Силам України. І закликають всіх українців у ці святкові дні пам'ятати про це й допомагати нашій армії.

У Києві встановили національний рекорд з битви крашанок / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)

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