Своя Олимпиада: в Японии капибары посоревновались в скоростном поедании арбуза

В Японии состоялась "Олимпиада" среди капибар. Это уникальное соревнование, где капибары соревнуются в скоростном поедании арбузов.

Такое мероприятие проводится уже девятый год подряд и собирает большое количество зрителей и участников.

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Нынешней победительницей в очередной раз стала капибара, по имени Хетима. Она съела полкилограмма арбуза за рекордное время – 1 минуту 48 секунд. Это достижение закрепило ее статус самой быстрой капибары в поедании арбузов.

Соревнования капибар: смотрите видео

Место проведения этого соревнования привлекает не только любителей капибар, но и туристов, желающих увидеть этот необычный конкурс. Организаторы надеются, что такие необычные соревнования продолжат радовать зрителей и в дальнейшем, собирая новых участников и устанавливая новые рекорды.

Мероприятие имеет целью не только развлечения, но и повышение осведомленности о капибарах и их привычки, а также способствует сохранению этих уникальных животных в природе.