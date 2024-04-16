После тщательного изучения ученые пришли к выводу, что рисунок представляет собой древнейшее в мире эротическое граффити.

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Обнаружил эти надписи профессор Андреас Влахопулос, специалист по доисторической археологии, Он проводил экскурсию для своих студентов. Граффити были вырезаны на известняке на скалистом полуострове, и выглядели монументально.

О чем рассказывают рисунки

Эти картинки на скале рассказывают о сексуальных отношениях между двумя мужчинами в Древней Греции. В то время гомосексуальность не считалась табу, однако находка на Астипалеи проливает свет на очень интимные аспекты жизни того времени.



Древние изображения / Фото NV

Надпись на скале содержала имя "ДИОН" и фразу "Никаситимос здесь сидел на Тимионе". Эти записи написаны греческим алфавитом, разработанным в 8 веке до нашей эры. Необычно, что эротические наскальные рисунки сохранились на протяжении тысячелетий, несмотря на влияние погодных условий и морской эрозии.

Ранее на территории базы ВВС США была обнаружена стоянка древних людей, возраст которой оценили в 8200 лет. База прилегает к Национальному парку "Белые пески", который известен своими гипсовыми песчаными дюнами цвета слоновой кости и тем, что здесь сохранились самые старые из известных следов человека в Северной Америке, оставленные 23 000 лет назад.