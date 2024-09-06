Женщина отказалась уступать место в поезде пенсионерке: кто оказался неправ

В одном из поездов Британии разгорелся настоящий скандал из-за места в поезде. Пассажирка отказалась уступить пенсионерке свое место, чем вызвала дискуссии в сети.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Лондона в Абердин.

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Женщина рассказала, что как раз возвращалась после двухнедельной рабочей поездки за границу и знала, что буду полностью истощена, поэтому купила себе место с улучшенными условиями.

В некоторых британских поездах вагоны первого класса имеют "индивидуальные места", то есть возле вас никого нет и можно спокойно разложиться за маленьким столиком. Поэтому я специально забронировала одно из таких мест, которое обычно резервируют для пассажиров с ограниченными возможностями, пожилых людей или беременных,

– рассказала британка.

Вдруг бабушка подошла к женщине и попросила, чтобы та подвинулась. После этого между двумя пассажирками начался конфликт.

Кто на самом деле был неправ

Заметив ссору, к пассажиркам подошел охранник поезда. Он выяснил, что женщина в возрасте около 60 лет забронировала билет в обратном направлении, и попытался ей объяснить, что это не дает права занимать конкретное место в вагоне.

"Объясню тем, кто не знает, как курсируют поезда в Великобритании: если у вас есть так называемый "открытый билет", то вы можете ехать любым поездом, но при этом не имеете гарантированного места", – отметила автор рассказа.

Когда никто из пассажиров не захотел уступить пенсионерке свое место или пересесть, ее отвели в стандартный класс.

Было неприятно, но почему я должна чувствовать дискомфорт из-за того, что кто-то другой не подумал заранее и не зарезервировал себе место. У меня также есть права,

– добавила британка.

Как на это отреагировали люди в соцсетях

Реакция людей была неоднозначна. Часть из них стала на сторону женщины, а другая – поддержала бабушку.