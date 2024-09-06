Інцидент стався у потязі, що прямував з Лондона до Абердіна.

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Жінка розповіла, що якраз поверталася після двотижневої робочої поїздки за кордон і знала, що буду повністю виснажена, тож купила собі місце з покращеними умовами.

У деяких британських поїздах вагони першого класу мають "індивідуальні місця", тобто біля вас нікого немає і можна спокійно розкластися за маленьким столиком. Тож я спеціально забронювала одне з таких місць, яке зазвичай резервують для пасажирів з обмеженими можливостями, людей похилого віку або вагітних,

– розповіла британка.

Аж раптом бабуся підійшла до жінки і попросила, аби та посунулася. Після цього між двома пасажирками почався конфлікт.

Хто насправді був неправий

Помітивши сварку, до пасажирок підійшов охоронець поїзда. Він з'ясував, що жінка у віці близько 60 років забронювала квиток у зворотному напрямку, й спробував їй пояснити, що це не дає права займати конкретне місце у вагоні.

"Поясню тим, хто не знає, як курсують поїзди у Великій Британії: якщо у вас є так званий "відкритий квиток", то ви можете їхати будь-яким поїздом, але при цьому не маєте гарантованого місця", – зазначила авторка розповіді.

Коли ніхто з пасажирів не захотів поступитися пенсіонерці своїм місцем чи пересісти, її відвели в стандартний клас.

Було неприємно, але чому я маю відчувати дискомфорт через те, що хтось інший не подумав заздалегідь й не зарезервував собі місце. У мене також є права,

– додала британка.

Як на це відреагували люди у соцмережах

Реакція людей була неоднозначна. Частина з них стала на бік жінки, а інша – підтримала бабусю.