В Лондоне появился уникальный музей бездомности: что внутри
Источник:Bloomberg
В Лондоне открыли первый в мире музей бездомности. Эта проблема довольно актуальна в Британии, ведь в 2022 году 290 тысяч домохозяйств обратились за помощью из-за бездомности, а количество людей, которых разместили в приютах, выросло вдвое за прошедшее десятилетие.
Журналисты сообщили, что многие до сих пор не могут получить доступ к помощи.
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Проблемы бездомности в Британии
Ситуация с бездомностью в Британии, к сожалению, только ухудшается. Все из-за того, что арендная плата растет быстрее, чем базовая инфляция.
Только за последние три месяца 2023 года количество людей, которые стали бездомными, выросло на 16% по всей стране. Людей, чей опыт исследует этот музей, не только не понимают и часто не принимают во внимание, но и с каждым годом они становятся все более статистически значимыми,
– рассказали журналисты.
Чем уникален музей беспризорности
В этом музее вместо коллекции предметов в стеклянных витринах, предлагается интерактивный опыт, где волонтеры рассказывают истории, которые собраны благодаря пожертвованиям их бывших бездомных владельцев.
Также коллекция музея включает в себя такие обычные предметы, как:
- тележки для покупок и полиэтиленовые пакеты,
- грубый деревянный посох с ручкой, который заклеен скотчем, который на самом деле был импровизированной заменой костылям.
Бывший владелец палки, который едва мог ходить по тротуару, нашел в палисаднике кусок выброшенного срубленного дерева и обнаружил, что закругленный на конце ствол идеально подходит для его руки,
– говорится в публикации.
Авторы инсталляции хотят привлечь внимание общественности к проблеме бездомности и показать, что на самом деле в этом есть много мудрости и творчества.