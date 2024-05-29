Журналисты сообщили, что многие до сих пор не могут получить доступ к помощи.

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Проблемы бездомности в Британии

Ситуация с бездомностью в Британии, к сожалению, только ухудшается. Все из-за того, что арендная плата растет быстрее, чем базовая инфляция.

Только за последние три месяца 2023 года количество людей, которые стали бездомными, выросло на 16% по всей стране. Людей, чей опыт исследует этот музей, не только не понимают и часто не принимают во внимание, но и с каждым годом они становятся все более статистически значимыми,

– рассказали журналисты.

Чем уникален музей беспризорности

В этом музее вместо коллекции предметов в стеклянных витринах, предлагается интерактивный опыт, где волонтеры рассказывают истории, которые собраны благодаря пожертвованиям их бывших бездомных владельцев.

Также коллекция музея включает в себя такие обычные предметы, как:

тележки для покупок и полиэтиленовые пакеты,

грубый деревянный посох с ручкой, который заклеен скотчем, который на самом деле был импровизированной заменой костылям.

Бывший владелец палки, который едва мог ходить по тротуару, нашел в палисаднике кусок выброшенного срубленного дерева и обнаружил, что закругленный на конце ствол идеально подходит для его руки,

– говорится в публикации.

Авторы инсталляции хотят привлечь внимание общественности к проблеме бездомности и показать, что на самом деле в этом есть много мудрости и творчества.