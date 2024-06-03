Этот психологический тест от Развлечения 24 поможет вам понять, чего именно вам может не хватать, чтобы чувствовать себя более гармонично и счастливо.

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Ниже вы увидите изображение, на котором изображены 4 предмета: гамак, кружка чая, электросамокат и книга. Посмотрите на эту картинку и интуитивно выберите тот предмет, который больше всего привлекает ваше внимание. Ваш выбор поможет определить, что вам не хватает в жизни.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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