Цей психологічний тест від Розваги 24 допоможе вам зрозуміти, чого саме вам може бракувати, щоб почувати себе більш гармонійно та щасливо.

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Нижче ви побачите зображення, на якому зображено 4 предмети: гамак, кружка чаю, електросамокат і книга. Подивіться на цю картинку та інтуїтивно оберіть той предмет, який найбільше привертає вашу увагу. Ваш вибір допоможе визначити, що вам бракує у житті.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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