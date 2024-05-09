Этот тест от Развлечения 24 поможет вам понять ваш уровень эгоизма.

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Для прохождения теста внимательно рассмотрите картинку, на которой изображены разные коты. Выберите кота, который вас больше всего привлекает или вызывает эмоциональный отклик.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов