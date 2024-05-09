Цей тест від Розваги 24 допоможе вам зрозуміти ваш рівень егоїзму.
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Для проходження тесту уважно розгляньте картинку, на якій зображені різні коти. Оберіть кота, який вас найбільше приваблює або викликає емоційний відгук.
Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E
Розшифровка результатів
- Кіт, згорнутий клубком: Цей кіт символізує високий рівень егоїзму. Ви, швидше за все, орієнтуєтесь на власні потреби і схильні ігнорувати інших, коли ви задоволені своїм становищем.
- Кіт, який сидить прямо і спостерігає: Цей вибір свідчить про помірний рівень егоїзму. Ви підтримуєте баланс між власними інтересами та увагою до інших, але в стресових ситуаціях схильні ставити свої потреби на перше місце.
- Грайливий кіт: Якщо вас приваблює цей кіт, у вас низький рівень егоїзму. Ви відкриті до співпраці та завжди готові допомогти іншим, навіть коли це потребує жертв.
- Кіт, який доглядає за собою: Цей кіт символізує турботу про себе. Ви розумієте важливість власного благополуччя, але не забуваєте піклуватися про інших.