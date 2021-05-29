Несомненно, каждый посетитель казино видел дилеров – они выглядят безупречно и кажутся такими же счастливыми, как те, кто выиграл джекпот. Но действительно ли работа дилера – это просто умение тасовать карты и бросать кубики?

Дилер или крупье – человек, который работает в казино и помогает в проведении игры, особенно в распределении ставок и выплат. Он должен хорошо разбираться в играх, с которыми имеет дело. В зависимости от опыта, дилер может нести ответственность за запуск серии стандартных карточных игр, таких как покер или игровые автоматы, а также за любые другие игры, которые предлагает казино. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, как устроена работа дилера в казино.

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История профессии и происхождения слова

Когда в конце XVIII века Блез Паскаль изобрел рулетку, дилеров, которыми мы их привыкли видеть, еще не существовало. Позже в Великобритании так называли людей, которые стояли за спиной начинающего игрока и помогали ему разобраться с правилами. В XX веке мировая индустрия развлечений бурно развивалась, росло количество заведений в Европе и США. Это привело к потребности в квалифицированном персонале, который бы мог обслуживать игроков на высшем уровне. Именно американцы создали особую культуру азартных развлечений и золотые стандарты профессии игрового дилера.

Сначала словом "дилер" называли того, кто отвечал за раздачу карт. "Крупье" – того, кто стоял за игроком, имея дополнительные резервы наличности, чтобы поддержать его во время игровой сессии. Слово происходит от croupe ("круп лошади") и использовалось по аналогии с тем, кто ехал сзади на коне. Впоследствии так называли человека, который собирал деньги с игрового стола.



Дилер за игрой в блэкджек / Фото из Википедии

Обязанности дилера казино

Обязанности дилера казино варьируются в зависимости от места работы. Он несет ответственность за знание правил, понимая шансы на выигрыш при разных обстоятельствах. Дилер должен уметь донести эту информацию до посетителей казино с любым уровнем квалификации. Кроме того, есть общие обязательства:

проверка ставок до и во время каждого раунда;

проявление гостеприимства и вежливости, сохраняя контроль над ходом игры;

разъяснение правил игры до начала;

проверка карт, игральных костей и рулетки;

сбор и раздача жетонов в зависимости от результатов игры;

быстрый подсчет, постоянное отслеживание выигрышей и хода всей игры;

знание правил безопасности, которые связаны с условиями работы казино.

Дилер казино также должен следить за игрой, чтобы убедиться, что все игроки следуют правилам игры и не мошенничают. При большом количестве клиентов, кроме дилера, у стола может стоять еще и инспектор или шеф. Он следит за тем, чтобы игроки не обменивались картами в покере или не подбрасывали на стол с рулеткой фишки после завершения ставок.

Помимо глубоких знаний игрового процесса и правил заведения, дилеры обязаны придерживаться строгого дресс-кода.

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Основные требования к дилерам

Главные навыки, которыми должен обладать человек, планирующий начать карьеру дилера казино:

доброжелательное и общительное отношение и коммуникативные навыки;

профессионализм и знание стандартов профессиональных навыков;

базовые математические навыки;

хорошая зрительно-моторная координация;

общее удовольствие от уникальной атмосферы казино;

ловкость;

опыт работы с наличными;

знание различных игр казино.

Ожидается, что дилер казино будет хорошо представлять свое заведение, чтобы посетители вернулись. Однако самыми важными для дилера являются уверенность в себе, умение концентрироваться, обращать внимание даже на мельчайшие детали во время игры, устойчивость к меняющимся условиям и высокий уровень ручного труда. Не помешает и определенный уровень физической выносливости, ведь дилеры проводят на ногах большую часть смены.



Дилер казино за работой / Фото из Википедии

Кто и где обучает профессии дилера

Недостаточно знать блэкджек от А и до Я, чтобы стать дилером. Чтобы получить работу в казино, кандидатам без предыдущего опыта обычно нужно пройти соответствующее обучение. Сегодня большинство современных казино обладает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно обучать персонал. Поскольку такие курсы устраивают сами работодатели, по окончанию можно рассчитывать на дальнейшее трудоустройство. Чтобы начать обучение, нужно соответствовать определенным критериям.

Несколько основных критериев, общих для всей отрасли:

возраст – не моложе 18 лет;

среднее образование;

отсутствие судимостей;

отсутствие наркотической зависимости;

владение одним или несколькими иностранными языками;

отличное зрение и слух;

пунктуальность, внимательность, стрессоустойчивость, умение легко контактировать с людьми.

В разных заведениях обучение длится от 1 до 3 месяцев, а ежедневная нагрузка может занимать от 2 до 8 часов. Большая часть обучения включает уроки математики и счета в уме, чтобы обеспечить достаточно высокий уровень производительности труда. Также будущие дилеры изучают законодательство об азартных играх.

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Плюсы, минусы и подводные камни профессии

Как и в любой профессии, в работе дилера есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Научиться профессии дилера может любой желающий, достаточно лишь знания математики, хорошей памяти и желания общаться с людьми. Эта работа предоставляет много преимуществ:

возможность путешествовать по миру;

изучение и совершенствование знания иностранного языка;

оплачиваемые стажировки и обучение;

возможность профессионального развития.

Сумма денег, которую зарабатывают дилеры, разнится в зависимости от рынка и опыта специалиста. В казино США обычно вводят почасовую оплату – ставка зависит от уровня заведения и составляет 5 – 11 долларов в час, то есть до 130 долларов за смену или около 2000 долларов в месяц.

Работа дилера, на первый взгляд, кажется интересной и высокооплачиваемой. Однако они также сталкиваются с недостатками профессии. Казино не всегда предлагает лучшую атмосферу для работы:

довольно утомительный график (выходные, ночи, праздники);

работа стоя (это часто приводит к боли в спине или суставах);

контакт с проигрывающими игроками – они часто становятся невыносимыми и агрессивными и обвиняют дилера в своей неудаче.

Постоянный шум игровых автоматов и яркий свет нравятся посетителям и создают соответствующую атмосферу. Но они становятся однообразными и откровенно раздражающими после месяцев или даже лет работы, в то время, когда дилерам необходимо сохранять бдительность на протяжении всей смены, чтобы не допустить ошибок.

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Дилер казино контролирует функционирование настольных игр в казино, таких как блэкджек, покер и рулетка. Какую бы игру вы не выбрали для себя –