Уникальный формат: на колесе обозрения в Киеве расскажут о жизни украинцев в годы независимости

Независимости Украины исполнилось 30 лет, и по этому случаю 27 – 29 августа колесо обозрения на киевском Подоле превратится в "Колесо историй", где можно будет послушать уникальный аудиоспектакль о жизни украинцев. Посетители смогут не только посмотреть на столицу с высоты птичьего полета, но и отправиться в путешествие во времени.

Аудиопьесы в каждой из 30 кабинок колеса обозрения расскажут про конкретный год жизни Украины и важные экономические, политические и культурные события в ее истории. Главной целью проекта "Колесо историй" было передать атмосферу определенного года, оглянуться на прошлое, чтобы вдохновиться на новые свершения.

Это интересно Что такое социальные казино и почему они стали популярными

О чем расскажет "Колесо историй"

Активировать спектакль посетители могут, перейдя по QR-коду в кабинке. История, которую они услышат, зависит от кабинки и года, о котором она рассказывает. Кто-то перенесется в университетскую аудиторию, кто-то – на шумный рынок, а кто-то – в компанию друзей в далекие 1990-е годы. Там можно будет услышать жужжание колес "кравчучки", первый в Украине звонок мобильного или звук взлета украинской гордости – самого большого в мире самолета "Мрія".

Над этим проектом плодотворно работала целая команда. Ее участники тщательно собирали и проверяли интересные факты из жизни украинцев, выстраивали вокруг них игровые сцены и создавали захватывающие сюжеты. Роли героев историй озвучивали профессиональные дикторы-актеры дубляжа.

В частности, актриса озвучивания и дубляжа Ната Романько рассказала, что перевоплощение в разных персонажей заставило ее вспомнить истории из собственной жизни. По ее словам, "Колесо историй" позволяет окунуться в различные жизненные сюжеты и почувствовать тот путь, который прошли украинцы за годы независимости.

Я помню свои подростковые 90-е, эти деньги с кучей нулей. Некоторое время мы вчетвером жили на 37 гривен бабушкиной пенсии. Работы не было. Помню эти разговоры на кухне "как быть дальше" или как мне под легкую весеннюю куртку подшивали шубу, чтобы сделать из нее зимнюю. Это важно знать и помнить. Это наша история, нравится она нам или нет,

– поделилась Ната Романько.



Актриса озвучивания и дубляжа Ната Романько / Фото организаторов проекта

"Колесо историй" будет работать 27 – 29 августа на Контрактовой площади в Киеве с 16:00 до 22:00. Кроме того, послушать все 30 аудиопьес можно будет и за пределами колеса обозрения на странице проекта.

Смотрите также Ко Дню Независимости: "Червону руту" воссоздали звуками супермаркета – увлекательное видео