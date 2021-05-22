Смеются над смертью: уникальное "Веселое кладбище Сапанта" в Румынии

22 мая 2021 , 04:40
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Источник:

unusualplaces

В румынском городе Сапанта есть необычное кладбище, которое вошло в список лучших уникальных кладбищ мира. В этом месте шутливо издеваются над смертью, а называют его – "Веселое кладбище Сапанта".

"Я умер, потому что меня заставила смерть" или "Крест со свекровью" – привычные эпитафии на надгробиях. А вместо серых портретов на них изображены яркие моменты из жизни умерших, а также ремесло, которым они занимались.

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Веселая традиция кладбища

  • Начал такую веселую традицию скульптор Стэн Иоан Патрас в 1935 году.
  • Он первый вырезал забавную эпитафию на одном из надгробий.
  • С тех пор было добавлено более 800 дубовых крестов, изображающих жизнь людей.
  • После смерти скульптора традицию продолжил его ученик Думитру Поп Тинку.


Яркие рисунки на крестах / Фото flickr


Женщина поучает мужчину / Фото flickr

Кладбищенский юмор

На вершине креста вырезана сцена из жизни усопшего, фиксирующая момент, связанный с его прошлым. Скульптура часто наивна и выполнена по-детски, но в то же время она интересна и гениальна в контексте. Например, женщины прядут шерсть, плетут ковры, выпекают хлеб, или мужчины, которые пасут овец, играют на музыкальных инструментах или выпивают.


Женщина прядет / Фото flickr


Мужчина пасет овец / Фото flickr


Мужчины играют на музыкальных инструментах / Фото flickr

Все кресты окрашены яркими цветами: красным, зеленым, желтым и белым. Для фона используется синий цвет, известный как "Сапанта голубой".


Рисунки изображают жизнь людей / Фото flickr


Мужчина выпивает / Фото flickr


Рисунки демонстрируют, чем занимались люди при жизни / Фото flickr

Путь к Божественному миру

Считается, что веселое отношение к смерти – это древний обычай даков, предков румын. Они верили, что это лишь путь к миру верховного бога Замолкса. Поэтому для них смерть была поводом для радости, а не грусти.


Все кресты имеют голубой фон / Фото flickr


Кресты сделаны из дуба / Фото flickr


Начали традицию в 1930-х годах / Фото flickr


Мужчина и машина / Фото flickr


Автомобили столкнулись / Фото flickr


Кладбище насчитывает более 800 уникальных надгробий / Фото flickr


Все кресты окрашены красным, зеленым, желтым и белым цветами / Фото flickr


На кладбище насмехаются над смертью / Фото flickr

Автор: Іванна Кутнів