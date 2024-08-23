Премьер Индии уже в Украине: Укрзализныця показала, как "готовилась" к его приезду
Источник:тикток Укрзализныця
Накануне Дня независимости, 23 августа, в Киев прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Очевидно, что добирался он в украинскую столицу по железной дороге.
В соцсетях Укрзализныци пошутили с того, как якобы готовились к приезду политика.
Интересно Премьер Индии прибыл в Украину: это первый визит за историю дипломатических отношений
В частности, в видео показана группа танцовщиков, которые танцуют индийские танцы на перроне. Правда, действо происходит не на одном из украинских вокзалов, а где-то далеко в Индии.
Эксклюзивные кадры с репетиции поездной бригады Укрзализныци к встрече премьер-министра Индии,
– описали действо в видео.
Как Укрзализныця "поздравляет премьера Индии с визитом": смотрите видео
Как на это отреагировали люди в соцсетях
Украинцы были в восторге от юмора национального перевозчика. Вот, что они писали в комментариях:
"Ваш СММ-ник(эта) просто Бог!!!".
"На самом деле можно было просто начать готовить стритфуд по лучшим тикток практикам индийской стрит кухни, чтобы он чувствовал себя как дома".
"Я подумала что это правда, пока не увидела актера из фильма".