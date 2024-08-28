Пока есть свет и интернет: Укрпочта поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом наперед
Пока Россия остается нашим соседом, жизнь в Украине продолжает быть непредсказуемой. Так, после недавней атаки страны-террористки по нашей энергетике, украинцы снова столкнулись с отключениями света.
Поэтому, пока свет и связь еще есть Укрпочта поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом.
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Соответствующее поздравление появилось 26 августа на странице Укрпочты. Очевидно, в компании так пошутили по поводу массовых отключений света в течение дня.
Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом, пока есть свет и интернет, а мы живы,
– говорится в сообщении.
На фоне поздравления можно увидеть одно из отделений Укрпочты в Киеве и снегопад. Играет тихая рождественская мелодия.
Вот, как отреагировали на это люди в комментариях:
- "Дайте премию вашему СММ".
- "И мы вас поздравляем! Пусть 2027 год будет годом победы и света".
- "В нормальное время такие бы шутки не заходили бы".
- "Это можно уже начинать подарки рождественские Укрпочтой отправлять? до Рождества дойдут?".