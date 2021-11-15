Украла полмиллиона долларов: женщина получила лотерейный выигрыш брата и отказалась возвращать

Американку Айрис Амадор Аргуэта арестовали за кражу сотен тысяч долларов у своего брата. В определенной степени он сам отдал их в руки женщине, попросив забрать его лотерейный выигрыш. Мужчина надеялся на честность сестры, но деньги, как известно, нередко меняют людей до неузнаваемости.

В октябре прошлого года мужчина приобрел билет мгновенной лотереи. Он стер скретч-поле и узнал, что выиграл миллион долларов (более 26 миллионов гривен).

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Желая сохранить свою анонимность, он попросил двоюродную сестру забрать выигранные деньги. Мужчина пообещал ей 50 тысяч долларов (1,3 миллиона гривен), поэтому Айрис с радостью согласилась на это предложение.

Однако все пошло не по плану. Через несколько недель после того, как брат передал ей билет, женщина приехала к нему с документами. В них говорилось, что он выиграл не миллион, а 20 тысяч долларов (522 тысячи гривен). Также Айрис передала ему конверт с наличными, в котором было 13 436 долларов (350 тысяч гривен). Остальное, по ее словам, ушло на налоги.

Мужчина решил проверить эту информацию и нашел пресс-релиз с именем сестры на сайте лотереи штата Нью-Йорк. Там было указано, что Айрис Амадор Аргуета появилась с выигрышным билетом и получила выплату в размере 537 440 долларов (более 14 миллионов гривен), оставшихся после налогообложения миллионного выигрыша.

Сообщив об этом сестре, мужчина услышал только то, что денег у нее нет, а если он будет продолжать что-либо у нее требовать, Айрис придется на него заявить. Однако угрозы не сработали, и мужчина пошел в полицию первым.

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Правоохранители провели расследование и выяснили, что женщина действительно получила деньги, а документы подделала. 8 ноября 2021 года ее арестовали, а обманутому сестрой мужчине вернули почти 318 тысяч долларов (около 83 миллионов гривен) с ее счета.

Теперь Айрис обвиняют в краже в особо крупных размерах и подделке документов. Это чревато ей лишением свободы на срок до 15 лет.