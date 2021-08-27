Украинский художник победил на международном конкурсе карикатур о коронавирусе

Художник Николай Волошин из Луцка победил на международном конкурсе карикатур о коронавирусе. Чтобы передать переживания второго года пандемии, он нарисовал планету, которая балансирует на канате.

Онлайн-соревнования карикатуристов произошло в Соединенных Штатах Америки. Работа Волошина стала лучшей среди 150 участников конкурса "Art Advancing Health" – "Рефлексии второго года пандемии".

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О конкурсе карикатур

Как рассказал художник в интервью Общественному интерактивному телевидению, посоревноваться с мировыми карикатуристами он решил в прошлом году, когда в Украине впервые ввели карантин. Ища возможности для творческой реализации, он в интернете наткнулся на конкурс, который был сфокусирован на эмоциях и переживаниях второго года пандемии.

В своем активе Волошин имел готовую карикатуру, на которой изображена планета, которая балансирует на канате, как эквилибрист. В руках она держит палку со шприцами на обоих концах, что символизирует вакцинацию, а под канатом, как страховка, растянутая медицинская маска. Внизу происходит вакханалия коронавируса.



Карикатура, которая победила в международном конкурсе / Фото Niko Voloshin

Эту работу украинский художник прислал на конкурс и не прогадал: ее признали лучшей среди примерно 150 других, которые подавали на онлайн-соревнование.

Я, конечно, не ожидал такой победы, потому что участвовали (в конкурсе – 24 канал) серьезные художники со всего мира, но фортуна была на моей стороне,

– рассказывает Волошин.

Это первое значительное достижение автора, однако, вероятно, не последнее, ведь свои карикатуры он подал и на другие международные конкурсы. Одна из его работ, которая сейчас экспонируется в Италии, это – единственная карикатура из Украины, которая вышла в финал выставки-конкурса, посвященной 100-летию со дня смерти оперного певца Энрико Карузо.

Кроме того, Волошин готовит еще несколько работ, которые в будущем хочет представить на различных конкурсах и выставках.



Другая карикатура Волошина на тему коронавируса / Фото Суспильне



Коронавирус бросает монеты в фонтан, чтобы вернуться в то место / Фото Суспильне

О художнике

Николай Волошин работает художественным редактором в одной из волынских газет.

Он больше известен под псевдонимом Niko.

Кроме карикатур, художник также рисует комиксы.

Ранее одна из его работ победила на конкурсе карикатур в Сирии.

Карикатура всю жизнь со мной. Когда я учился в школе, как и многие рисовал в конце тетради: учителей, одноклассников. И в армии на работах, на которых работал, рисовал для газет, для различных периодических изданий,

– рассказал Волошин Суспильному.

Художник из Волыни победил на мировом конкурсе карикатур о коронавирусе: смотрите видео