Украинка стала призером международного конкурса японских комиксов манга

Украинская художница Наталья Ререкина и автор сценария Гилберт Бриссен стали призерами 14-го Международного конкурса японских комиксов манга. Их совместная работа "Собиратель птиц" стала одной из 15 лучших среди нескольких сотен работ из 61 страны мира.

20 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи поздравил призеров с победой в своей резиденции. Манга "Собиратель птиц" заняла на конкурсе 3 место.

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Международный конкурс манга проводится ежегодно с 2007 года. В этом году в нем соревновались 383 работы – это рекордное количество в истории конкурса. Работы призеров будут показаны на выставках в Японии и Австралии.

В следующем году Япония и Украина будут праздновать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Надеюсь, что в следующем году украинцы получат золотую награду в конкурсе и дальше будут делать вклад в развитие японско-украинских отношений через популяризацию культуры манга в Украине,

– сказал Посол Японии в Украине Такаши Кура.

Наталья Ререкина уже не впервые выигрывает награду в этом конкурсе. На 11-ом Международном конкурсе манге ее работа "VIVA EVE! LONG LIVE LIFE! " получила серебро. В этом году комиссия по отбору высоко оценила совершенствование ее техники рисования.



Посол Японии поздравил призеров Международного конкурса манга / Фото пресс-службы

Министерство иностранных дел Японии учредило Международную премию MANGA в 2007 году с целью расширения международного обмена и взаимопонимания благодаря культуре знаменитых японских комиксов манга. Этот конкурс отмечает художников, которые способствуют развитию культуры манга во всем мире.

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