Удивительная реалистичность: художник мастерски вплетает свои картины в пейзажи

Американский художник, который часто устраивает пленэры на природе, демонстрирует свои произведения искусства по сравнению с окружающей природой. Его картины как бы дополняют пейзажи, повторяя ракурсы и гамму цвета.

Художник Джереми Сэмс исследует пейзажи вокруг своего дома и создает насыщенные реалистичные картины. Мужчина работает в Арчдейле, штат Северная Каролина, который известен своими живописными пейзажами – у художника есть множество локаций, которыми можно вдохновляться.

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Чтобы создать картину, художник сначала изучает окружающие территории и ищет вдохновение в пространстве. То место, которое вызывает у него эмоции, будет воспроизведено на холсте.

Свои произведения художник сравнивает с реальностью / Фото Джереми Сэмса

Это начинается с небольшого путешествия, будь то поход по месту природного одиночества со всеми запахами и прохладным ветерком, или же просто прогулка по улице с мелодиями городской жизни,

– рассказал Сэмс.

Находя подходящее место, художник переносит свои впечатления на холст – создает сублимационные картины.

Что такое сублимация В психологии сублимация – это один из защитных механизмов человека, который заключается в преодолении внутренних переживаний через перенаправление энергии – в том числе и на искусство. Художник, который переносит свое напряжение или впечатление на холст, занимается сублимацией – перенаправлением эмоций на бумагу.

Сэмс рисует свои картины акрилом / Фото Джереми Сэмса

Сэмс рисует возвышенные и реалистичные пейзажи, которые передают энергетику места. Опираясь на естественную палитру цветов, художник с помощью акрила создает несколько размытые изображения. Таким образом художник передает мечтательность и расслабленность композиций.

Картины художника / Фото Джереми Сэмса

По словам Джереми Сэмса, больше всего его привлекают многослойные и фактурные места – с помощью контраста цветов и игры со светом художник изображает места, которые имеют природные особенности, а также локации, которые изменили человеческая рука.

Независимо от того, что привлекает мое внимание, есть что-то правдивое в пейзаже. Это одна из причин того, что я очень мало редактирую композицию на своем холсте. Вместо этого я пытаюсь изобразить суть того, что изначально меня заинтересовало,

– отметил художник.

Картины художника / Фото Джереми Сэмса

Свои произведения художник демонстрирует на странице в инстаграме. За его творчеством следят почти 20 тысяч подписчиков.

Картины художника / Фото Джереми Сэмса

Картины художника / Фото Джереми Сэмса