Ученые раскрыли неожиданную тайну самого большого сокровища Британии

На юге Шотландии 10 лет назад нашли Галлоуэйский клад времен викингов, который принадлежит Британии. Но эксперты сделали важное открытие относительно его происхождения.

Выяснилось, что часть коллекции происходит из Западной Азии.

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Что известно о самом большом сокровище Британии

Клад, обнаруженный поисковиком Дереком МакЛеннаном в 2014 году, включал серебряный сосуд, все еще завернутый в старинную ткань. Теперь исследователи подтвердили, что сосуд происходит из современного центрального Ирана и был перевезен более тысячи лет назад через огромные расстояния, чтобы попасть в Шотландию.

Внутри сосуда нашли такие сокровища, как шелк и броши. Текстиль был тщательно изъят и законсервирован, а сам сосуд прошел очистку лазером, что позволило обнаружить сложные узоры с коронами, огненными алтарями, леопардами и тиграми.



Ученые раскрыли неожиданную тайну самого большого клада Британии / Фото National Museums Scotland

Весь клад, который весил более 5 килограммов и включал:

серебро,

золото,

другие ценные материалы.

Доктор Мартин Голдберг из Национального музея Шотландии отметил, что этот сосуд указывает разнообразные и далеко идущие связи Галлоуэйского клада. Он отметил, что хотя большая часть серебра из клада происходит из монет и металлических изделий раннесредневековой Англии, научный анализ таких предметов, как сосуд с крышкой, выделяет их среди других.