Но выяснилось, что эта теория ошибочна. Чтобы доказать это, ученые попросили добровольцев подбросить 350 757 монет в 46 разных валютах.

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Что показал эксперимент

По мнению одной команды, которую возглавляет американский математик Перси Диаконис, при подбрасывании монеты вызывается небольшое колебание и есть больше шансов, что она упадет на ту же сторону, что и вначале.

На основе проанализированных бросков, Диаконис обнаружил, что монеты приземляются той же стороной, которую их подбрасывали, примерно в 51% случаев. 48 участников нового эксперимента подбросили 350 757 монет в 46 различных валютах, обнаружив, что в целом существует 50,8-процентная вероятность того, что монета окажется на той же стороне, с которой она была подброшена.

Когда подбрасывание монеты используется для принятия решений с высокими ставками, исходное положение монеты лучше скрыть,

– отмечают ученые.

Ранее мы писали, что исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре совершили революционное научное открытие, открыв новое состояние материи, используя свойства субатомных квазичастиц.

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