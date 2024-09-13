У британского министра украли сумочку, пока она жаловалась на вспышку краж

В Британии у государственного министра полиции, пожарной безопасности и предотвращения преступности Дайаны Джонсон украли сумочку. Произошло это в тот момент, пока она говорила о вспышке краж в стране.

Инцидент произошел во время конференции Ассоциации полицейских инспекторов в центральной Англии, которая была посвящена проблеме мелких краж.

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В своей речи Джонсон объявила о планах провести обучение большего количества полицейских для борьбы с антисоциальным поведением после "десятилетия упадка", отметив, что страну охватила “эпидемия антисоциального поведения и краж”.

Справка. По данным Управления национальной статистики, пока общий уровень преступности в Британии в целом снижается, количество краж у отдельных лиц таких предметов, как сумки и мобильные телефоны, выросло на 40%.

Нашли ли злоумышленника

В Министерстве внутренних дел отказались комментировать инцидент с кражей у министра полиции.

Однако вскоре полиция Уорикшира, где проходила конференция, сообщила о задержании 56-летнего мужчины по подозрению в краже.

Какова сейчас ситуация с преступностью в Британии

Согласно статистике, в Британии растет количество краж в магазинах. Почти 444 тысяч преступлений было зарегистрировано полицией Англии и Уэльса за год, прошедший до марта, по сравнению с 342 428 преступлениями за предыдущие 12 месяцев.

По данным ACS, за прошлый год ритейлеры зафиксировали более 5,6 миллиона случаев краж. Лишь 17% из зарегистрированных случаев привели к судебному разбирательству или вызову в суд. 58% дел были закрыты из-за отсутствия подозреваемых.