Інцидент стався під час конференції Асоціації поліцейських інспекторів у центральній Англії, яка була присвячена проблемі дрібних крадіжок.

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У своїй промові Джонсон оголосила про плани провести навчання більшої кількості поліцейських для боротьби з антисоціальною поведінкою після "десятиліття занепаду", наголосивши, що країну охопила “епідемія антисоціальної поведінки та крадіжок”.

Довідка. За даними Управління національної статистики, поки загальний рівень злочинності у Британії загалом знижується, кількість крадіжок в окремих осіб таких предметів, як сумки та мобільні телефони, зросла на 40%.

Чи знайшли зловмисника

У Міністерстві внутрішніх справ відмовилися коментувати інцидент із крадіжкою у міністерки поліції.

Однак невдовзі поліція Ворикшира, де відбувалася конференція, повідомила про затримання 56-річного чоловіка за підозрою в крадіжці.

Яка зараз ситуація зі злочинністю у Британії

Згідно зі статистикою, у Британії зростає кількість крадіжок у магазинах. Майже 444 тисяч злочинів було зареєстровано поліцією Англії та Уельсу за рік, що минув до березня, порівняно з 342 428 злочинами за попередні 12 місяців.

За даними ACS, за минулий рік ритейлери зафіксували понад 5,6 мільйона випадків крадіжок. Лише 17% із зареєстрованих випадків призвели до судового розгляду або виклику в суд. 58% справ було закрито через відсутність підозрюваних.