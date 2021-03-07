Шесть невероятных скульптур установили на морском дне недалеко от Канн на Французской Ривьере. Цементные экспонаты установлены в рамках нового подводного "музея".

Огромные серые лица с закрытыми глазами, которые установлены на морском дне в рамках нового подводного музея" у острова Сент-Маргерит, – творение британского художника Джейсона де Кайрес Тейлора. Цель проекта, финансируемого мэрией Канн, – подчеркнуть бедственное положение морей и океанов мира.

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Каждая скульптура около 2 метров высотой и весит десять тонн. Перед установкой скульптур художник расчистил и убрал весь мусор на дне моря.

Это был мусор, старые трубы, выброшенные лодочные двигатели и кабели. Я думаю, что у нас есть неправильное представление о том, что подводный мир прекрасен, наполнен коралловыми рифами, но часто это не так,

– говорит Тейлор.



Каждая скульптура высотой около 2 метров и весит десять тонн / фото AD

Сюрреалистическое зрелище ждет ныряльщиков и дайверов. В музее нет платы, и он открыт для всех желающих заняться сноркелингом – можно просто брать с собой трубку и нырять.



В музее нет платы за вход / Фото AD

Каждое лицо разрезано пополам как символ обоюдоострой проблемы, с которой сталкивается человечество – сила и хрупкость океана. Открытая для публики выставка является успокаивающим противоядием от ослепления, которое обычно ассоциируется с этим блестящим уголком французской Ривьеры.

Моя работа всегда пытается привлечь людей под поверхность, чтобы увидеть, что там есть,

– объясняет свой замысел Тейлор.



У берегов Франции открылся потрясающий подводный музей / Фото AD

В своих скульптурах художник использовал лица шести местных жителей. Он пригласил их окунуться в искусство, разместив объявление в местной газете. В результате было отобрано 40 человек, из которых привлекли к проекту лишь шесть.

На самом деле они были выбраны случайно, и среди них есть куратор, предприниматель, школьники и старый рыбак,

– объясняет художник.



Скульптуры изображают шестерых местных жителей, в том числе 80-летнего рыбака / Фото AD

Стоит отметить, что это не первый подобный подводный арт-проект Джейсона. Художник создал более 1000 подводных скульптур по всему миру, от Гренады до Австралии и Мексики. Его работы можно увидеть, в частности, в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, где они выполняют роль искусственных коралловых рифов. А следующая подводная выставка планируется к открытию этим летом на Кипре.



Британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор / Фото AD