Травма на производстве: удаленный работник повредил спину, пока шел к компьютеру

В Германии путь от кровати до домашнего офиса считается поездкой на работу. Поэтому немецкий суд постановил, что мужчина, который сломал спину, идя от кровати к компьютеру, получил травмы на рабочем месте.

В Германии человек, который живет в двухэтажном доме, встал с кровати и начал спускаться по винтовой лестнице, чтобы сесть за компьютер, который расположен на первом этаже в домашнем кабинете. Торопясь, он поскользнулся и упал на спину.

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Федеральный суд Германии постановил, что удаленный работник, который повредил спину на пути к рабочему компьютеру, может претендовать на компенсацию от работодателя.

В решении также говорится, что:

Первый утренний путь от кровати до домашнего офиса считается рабочим маршрутом, на который распространяется страховка;

С истцом произошел несчастный случай на производстве, когда он упал утром по дороге в домашний офис;

Если застрахованное деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в ином месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и при осуществлении деятельности на территории предприятия.

Удаленный работник повредил спину, пока шел к компьютеру / Фото unsplash