Трамп заявил, что нокаутирует Байдена "за секунды" на боксерском ринге: сеть взорвалась мемами

О желании побоксировать с Джо Байденом экс-президент США Дональд Трамп рассказал во время беседы со СМИ. Это произошло в процессе промо-акции, посвященной возвращению боксера Эвандера Холифилда на ринг.

Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему боксерскому поединку между чемпионом в тяжелом весе Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом, у Дональда Трампа спросили, кто является его желанным соперником, если он когда-нибудь выйдет на ринг. В ответ политик заявил, что его "самый простой бой" будет против действующего президента США Джо Байдена.

Это интересное Искусство быть свободным: история джокера – самой загадочной и противоречивой карты в колоде

Экс-президент добавил, еще по его расчетам, Байден "упадет в первые несколько секунд".

Трампа спросили, кого бы он выбрал, если бы ему пришлось выбирать кого-то для бокса.

Он сказав, что выберет Джо Байдена и, что тот "упадет в течение первых нескольких секунд".

Точно не с профессиональным боксером, это было бы очень опасно. Я думаю, что, вероятно, моим самым легким боем будет Джо Байден, потому что я думаю, что он очень, очень быстро потерпит поражение,

– сказал Трамп в телефонном разговоре.

Такое заявление 45 президента Соединенных Штатов вызвало веселую реакцию в сети. Пользователи начали насмехаться и представлять, как бы выглядела драка двух пожилых мужчин.

Рэп-факт: Дональд Трамп собирается боксировать с Джо Байденом 11 сентября!!

Кто у вас есть!?

Мы действительно живем в самое тупое время

Правильно!!!! Он даже зонтик не может побить

Трамп сказал, что хотел бы сразиться с Байденом в боксерском поединке.

Поэтому я сделал небольшое видео для просмотра.

Это было бы буквально так...

Лицо со слезами от смеха

Трамп против Байдена

К теме Болельщица стала звездой чемпионата по теннису в США: все благодаря пиву – курьезные видео