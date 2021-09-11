Трамп заявил, что нокаутирует Байдена "за секунды" на боксерском ринге: сеть взорвалась мемами
Источник:Independent
О желании побоксировать с Джо Байденом экс-президент США Дональд Трамп рассказал во время беседы со СМИ. Это произошло в процессе промо-акции, посвященной возвращению боксера Эвандера Холифилда на ринг.
Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему боксерскому поединку между чемпионом в тяжелом весе Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом, у Дональда Трампа спросили, кто является его желанным соперником, если он когда-нибудь выйдет на ринг. В ответ политик заявил, что его "самый простой бой" будет против действующего президента США Джо Байдена.
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Экс-президент добавил, еще по его расчетам, Байден "упадет в первые несколько секунд".
Трампа спросили, кого бы он выбрал, если бы ему пришлось выбирать кого-то для бокса.
Он сказав, что выберет Джо Байдена и, что тот "упадет в течение первых нескольких секунд".
Точно не с профессиональным боксером, это было бы очень опасно. Я думаю, что, вероятно, моим самым легким боем будет Джо Байден, потому что я думаю, что он очень, очень быстро потерпит поражение,
– сказал Трамп в телефонном разговоре.
Такое заявление 45 президента Соединенных Штатов вызвало веселую реакцию в сети. Пользователи начали насмехаться и представлять, как бы выглядела драка двух пожилых мужчин.
Рэп-факт: Дональд Трамп собирается боксировать с Джо Байденом 11 сентября!!
Кто у вас есть!?
Мы действительно живем в самое тупое время
Правильно!!!! Он даже зонтик не может побить
Трамп сказал, что хотел бы сразиться с Байденом в боксерском поединке.
Поэтому я сделал небольшое видео для просмотра.
Это было бы буквально так...
Лицо со слезами от смеха
Трамп против Байдена
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