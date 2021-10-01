Тогда и сейчас: увлекательная подборка коллажей, которые показывают, как время меняет все вокруг
Источник:Reddit
Течение времени существенно влияет и на людей, и на материальные вещи, и остановить его невозможно, как бы нам этого не хотелось. Однако наблюдая за чем-то каждый день, довольно трудно понять, как оно меняется с годами. Это можно сделать, только сравнив до и после, тогда и сейчас.
На портале Reddit есть отдельное подразделение Old Photos In Real Life ("Старые фото в реальной жизни"), где пользователи публикуют фотоколлажи, которые наглядно показывают эту разницу. Они фотографируют места, изображенные на старых архивных снимках, и сравнивают прошлое и настоящее. Эта разница действительно захватывает и поражает.
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Большой дуб в Томасвилле, Джорджия в 1895 и 2020 годах
Фото Reddit / thegregtastic
Древняя Греция до и после раскопок
Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer
Отель "Золотой крест" в Ковентри – 1819 год и сейчас
Фото Reddit / Islamism
Хиросима 75 лет назад
Фото Reddit / Adamstowellll
Улица Праги – 1910 и 2020 годы
Фото Reddit / Stotallytob3r
Милан, Италия в 1950-х и в 2021 году
Фото Reddit / Axelxxela
Площадь в Ильцене, Нижняя Саксония, Германия во время битвы за Рейн в апреле 1945 года и в 2021
Фото Reddit / DiosMioMan2
Церковь святого Мартина в Кельне – 1946 и 2021 годы
Фото Reddit / Etsu87
Главный вход в город Йорк, Англия – 1865 и 2015 годы
Фото Reddit / hasanah78
Бейкер-стрит – самая старая подземная станция в мире почти не изменилась за 157 лет
Фото Reddit / jjnfsk
Краков, Польша – 1939 и 2010-е годы
Фото Reddit / Mackelowsky
Королевская миля, Эдинбург, Шотландия – 1847 год и сегодня
Фото Reddit / The_Rat_Mort
Как изменился Буэнос-Айрес с 1925 года
Фото Reddit / patagoniac
Арка Константина в Риме – 1943 год и сейчас
Фото Reddit / PrivateTumbleweed
Место проведения фестиваля Вудсток – 1969 и 2020 годы
Фото Reddit / spkelly37
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