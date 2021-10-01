Тогда и сейчас: увлекательная подборка коллажей, которые показывают, как время меняет все вокруг

Течение времени существенно влияет и на людей, и на материальные вещи, и остановить его невозможно, как бы нам этого не хотелось. Однако наблюдая за чем-то каждый день, довольно трудно понять, как оно меняется с годами. Это можно сделать, только сравнив до и после, тогда и сейчас.

На портале Reddit есть отдельное подразделение Old Photos In Real Life ("Старые фото в реальной жизни"), где пользователи публикуют фотоколлажи, которые наглядно показывают эту разницу. Они фотографируют места, изображенные на старых архивных снимках, и сравнивают прошлое и настоящее. Эта разница действительно захватывает и поражает.

Это интересно Чертово колесо или что нужно знать о рулетке – наиболее признанном символе казино

Большой дуб в Томасвилле, Джорджия в 1895 и 2020 годах

Фото Reddit / thegregtastic

Древняя Греция до и после раскопок

Фото Reddit / Just_Another_Gen-Zer

Отель "Золотой крест" в Ковентри – 1819 год и сейчас

Фото Reddit / Islamism

Хиросима 75 лет назад

Фото Reddit / Adamstowellll

Улица Праги – 1910 и 2020 годы

Фото Reddit / Stotallytob3r

Милан, Италия в 1950-х и в 2021 году

Фото Reddit / Axelxxela

Площадь в Ильцене, Нижняя Саксония, Германия во время битвы за Рейн в апреле 1945 года и в 2021

Фото Reddit / DiosMioMan2

Церковь святого Мартина в Кельне – 1946 и 2021 годы

Фото Reddit / Etsu87

Главный вход в город Йорк, Англия – 1865 и 2015 годы

Фото Reddit / hasanah78

Бейкер-стрит – самая старая подземная станция в мире почти не изменилась за 157 лет

Фото Reddit / jjnfsk

Краков, Польша – 1939 и 2010-е годы

Фото Reddit / Mackelowsky

Королевская миля, Эдинбург, Шотландия – 1847 год и сегодня

Фото Reddit / The_Rat_Mort

Как изменился Буэнос-Айрес с 1925 года

Фото Reddit / patagoniac

Арка Константина в Риме – 1943 год и сейчас

Фото Reddit / PrivateTumbleweed

Место проведения фестиваля Вудсток – 1969 и 2020 годы

Фото Reddit / spkelly37

Смотрите также Рианна и Бейонсе: художник превращает современных знаменитостей в героев классических картин