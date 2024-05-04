Мощный голос, впечатляющее шоу и лучшие хиты: Тина Кароль выступит в Osocor Residence
Певица, которая поражает мощным вокалом и масштабными шоу, Тина Кароль сыграет концерт в Osocor Residence. Фанаты звезды смогут увидеть ее уже в скором времени - 14 июня.
Детали рассказали организаторы в релизе для Развлечения 24.
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Они отметили, что концерты Тины Кароль – это всегда стильные шоу, мощный голос и хиты, что вдохновляют и касаются самого сердца.
Недавно артистка выпустила новый альбом "Троянды". В него вошли ранее выпущенные хиты и новые песни, в частности хит "Стерва", который прозвучит в этот вечер.
Знакомые до мурашек песни и грандиозное шоу – то, что поклонники смогут увидеть вживую 14 июня. Не пропустите вечер единения с любимой певицей,
– отметили организаторы.
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