Мощный голос, впечатляющее шоу и лучшие хиты: Тина Кароль выступит в Osocor Residence

Певица, которая поражает мощным вокалом и масштабными шоу, Тина Кароль сыграет концерт в Osocor Residence. Фанаты звезды смогут увидеть ее уже в скором времени - 14 июня.

Детали рассказали организаторы в релизе для Развлечения 24.

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Они отметили, что концерты Тины Кароль – это всегда стильные шоу, мощный голос и хиты, что вдохновляют и касаются самого сердца.

Недавно артистка выпустила новый альбом "Троянды". В него вошли ранее выпущенные хиты и новые песни, в частности хит "Стерва", который прозвучит в этот вечер.

Знакомые до мурашек песни и грандиозное шоу – то, что поклонники смогут увидеть вживую 14 июня. Не пропустите вечер единения с любимой певицей,

– отметили организаторы.

На территории резиденции есть мощный генератор и укрытие, поэтому ничего не будет мешать гостям Osocor Residence насладиться концертом.

Билеты на событие вы можете приобрести по ссылке.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)