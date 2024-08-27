В Исландии из-за вирусного рецепта тиктокера раскупили все огурцы

Супермаркеты Исландии столкнулись с беспрецедентной ситуацией - у них закончились огурцы. Все из-за канадского блогера, который поделился рецептом блюда из огурцов.

Из-за популярного рецепта поставщики начали не успевать доставлять огурцы в супермаркеты.

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Огуречный ажиотаж вызвал рецепт салата из:

тертых огурцов,

кунжутного масла,

чеснока,

рисового уксуса,

масла чили.

Рецепт стал настоящим хитом, а исландские фермеры не смогли справиться со стремительным спросом. Директор по маркетингу SFG сказала, что сейчас исландские фермеры не успевают за спросом, но она надеется, что предложение вернется в норму "примерно через неделю".

Кто в этом "виноват"

Все началось с канадца Логана Моффитта, который имеет более 5,5 миллионов подписчиков в тиктоке. Начиная с июля 2024 года он делится огуречными рецептами почти ежедневно.

В рецепте, который захватил исландцев, Логан использует кунжутное масло, рисовый уксус, иногда также сливочный сыр, авокадо и даже копченый лосось.

Как приготовить салат из огурцов: смотрите видео