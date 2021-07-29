Маленький и средний – одинаковы: блогер показал, как обманывают любителей попкорна в кинотеатрах

Работник кинотеатра опубликовал в тиктоке видео, в котором показал, как обманывают людей, покупающих попкорн перед просмотром фильма. Теперь почти 9 миллионов человек знают, какой размер попкорна выбирать, чтобы получить максимум по самой выгодной цене.

Парень разыграл шутливую сценку, в которой клиент приходит в кинобар, чтобы приобрести попкорн, но колеблется, какой именно размер ему выбрать. Тогда работник кинотеатра, роль которого блогер также играет сам, показывает посетителю, каким будет большой, средний и маленький размер с помощью тары для попкорна.

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Клиент выбирает самый маленький вариант, после чего работник набрал попкорн в пакет и объявил цену – 7,35 доллара. Однако в последний момент посетитель решил, что "это слишком мало", и попросил средний размер. В ответ работник просто пересыпал содержимое пакета в ведро размера M, заполнив его полностью.

Количество попкорна осталось таким же, изменились только упаковка и цена. Стоимость среднего ведерка попкорна – 8,44 доллара. Увидев эту аферу, клиент вернулся к первоначальному выбору, и снова попросил маленький размер.

За 5 дней это видео посмотрели 8,8 миллиона пользователей тиктока. Их очень удивило увиденное:

"Я считаю, что это незаконно. Если я плачу за больший размер, то должен получить больше";

"Я шокирован";

«Брат, ты только открыл мне глаза";

"Средний размер – это всегда мошенничество";

"Вот почему я всегда покупаю большой размер, и не задаю никаких вопросов".

Также комментаторы волновались за блогера, и то, что после такой откровенности его могут уволить. Однако он успокоил всех, и рассказал, что день публикации видео в любом случае был предпоследним днем ​​его работы там.

Теперь все, кто видел этот ролик, будут несколько остерегаться средних размеров попкорна. Остается надеяться, что такое мошенничество практикуют не во всех кинотеатрах.