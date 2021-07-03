Невероятное сходство: в тиктоке нашли "близняшку" Дженнифер Энистон – вирусное видео

Лиза Тренель буквально за несколько часов стала популярной в тиктоке из-за поразительного сходства с актрисой Дженнифер Энистон. Женщина опубликовала видео, в котором она говорит под звуковое сопровождение из сериала "Друзья". Ролик мгновенно стал вирусным.

Практически все во внешности Лизы напоминает черты Дженнифер Энистон – белокурые волосы, светлые голубые глаза, характерная форма бровей, носа и подбородка. Женщин невероятно легко спутать. Единственное, что выдает Лизу – это возраст, ведь ей чуть больше 30 лет, тогда как Дженнифер Энистон – 52.

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На видео женщина разговаривает или просто открывает рот, пародируя Рэйчел во время разговора с Моникой в сериале "Друзья". Лиза пыталась повторить эмоции, жесты и мимику актрисы, и стоит отдать ей должное – получилось очень похоже.

Пользователи тиктока были действительно поражены увиденным. Ролик за считанные часы распространился в сети, и за 2 дня собрал уже более 2,5 миллиона просмотров и 348 тысяч лайков. Люди в комментариях делились своими эмоциями:

"Я действительно подумала, что это Дженнифер Энистон. Вот это да!";

"Я подумала: "Когда это Дженнифер сделала татуировку на руке?'';

"Ты больше похожа на Рэйчел, чем Рэйчел";

"Подождите. Мой мозг не может понять. Это Джен, но это не так";

"Мисс Энистон, это вы?";

"Мне нужны доказательства, что ты не Дженнифер Энистон";

"То есть вы говорите мне, что это не Дженнифер?».



Лиза Тренель и Дженнифер Энистон / Коллаж Yahoo News